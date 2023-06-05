Icardi gol sayısını 22'ye çıkardı

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22 yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Icardi gol sayısını 22'ye çıkardı
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05 Haziran 2023 01:18
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçta da ağları havalandırmayı başaran Icardi, bu müsabakalarda 9 kez topu filelerle buluşturdu.

15 SEZON SONRA İLK DEFA

Arjantinli futbolcu, 2007-2008 sezonundan beri Galatasaray formasıyla ilk 11'de üst üste çıktığı 8 lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

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