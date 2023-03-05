Icardi'den Mbappe'ye mesaj!

Mauro Icardi, PSG'nin en golcü futbolcusu olan Kylian Mbappe'ye mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi'den Mbappe'ye mesaj!
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05 Mart 2023 11:18
PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, Nantes maçında kulüp tarihine geçti.

Fransız yıldız, Nantes maçıyla birlikte PSG forması altında çıktığı 247 maçta 201 kez fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin en çok gol atan ismi oldu.

Icardi, PSG'den eski takım arkadaşının bu başarısının ardından bir paylaşımda bulundu. Mbappe ile birlikte kupa kaldırdığı bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Tebrikler. Hikayenin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum" sözlerini yazdı.

Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:



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