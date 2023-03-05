Icardi'den Mbappe'ye mesaj!

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, Nantes maçında kulüp tarihine geçti.Fransız yıldız, Nantes maçıyla birlikte PSG forması altında çıktığı 247 maçta 201 kez fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin en çok gol atan ismi oldu.Icardi, PSG'den eski takım arkadaşının bu başarısının ardından bir paylaşımda bulundu. Mbappe ile birlikte kupa kaldırdığı bir fotoğrafını paylaşan Icardi,sözlerini yazdı.