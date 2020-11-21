Ibrahimovic: 'Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardım'

Zlatan Ibrahimovic, Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic ile hastalığı döneminde aralarında geçen diyaloğu paylaştı.



Kanser tedavisi gördüğü dönemde Ibrahimovic henüz Milan'a imza atmamışken Sinisa Mihajlovic ile görüşerek "Mihajlovic'in hastalığını öğrendiğimde onu aramak için doğru anı bekledim. Ona tüm gücümü vermek istedim ama olmadı. Konuştuğumuzda onun için her şey yapabileceğimi, takımında bedava oynayabileceğimi bile söyledim." sözlerini kullandı.



Mihajlovic'in Ibrahimovic'e seçenekleri arasında Milan olması nedeniyle durumu normal karşıladığını bildirerek bu transfer gerçekleşseydi Bologna şehri adına da büyük bir iş olmuş olacağını kaydetti.



