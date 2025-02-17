Ibrahim Olawoyin: "Duran toplardaki problemlerimiz devam ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da Ibrahim Olawoyin, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ibrahim Olawoyin: 'Duran toplardaki problemlerimiz devam ediyor'
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17 Şubat 2025 22:22
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da Ibrahim Olawoyin, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Ibrahim Olawoyin, "İyi bir maç oldu. İlk yarıdaki pozisyonları değerlendirsek sonuca etki edebilirdik. Duran toplardaki problemlerimiz devam ediyor. Bunları düzeltmemiz lazım." açıklamasını yaptı.
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