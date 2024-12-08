İbrahim Hacıosmanoğlu: "Böyle bir şey gördünüz mü?"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Böyle bir şey gördünüz mü?'
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08 Aralık 2024 18:56
Son güncelleme 08 Aralık 2024 19:38
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ahmet Çakar'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz." dedi.

"BÖYLE İĞRENÇLİK GÖRMEDİM"

Gerekenin yapılacağını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Hakem de olsa, başka kim olursa olsa... Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de..." ifadelerini kullandı.

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