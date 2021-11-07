İbrahim Akdağ: '2-0'dan 2-2; kötü penaltı'

Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu İbrahim Akdağ, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



İşte İbrahim Akdağ'ın sözleri:



"Çok iyi mücadele ettik, doğru oynadık. 2-0'dan 2-2 bizi üzdü. Kötü bir penaltı. Penaltı mı, değil mi bilmiyorum, izlemedim. Fenerbahçe deplasmanında 1 puan iyidir ama 3 puanı hak ettik. Önümüzde bakacağız. Fenerbahçe camiası iyi durumda değil, çok da fazla konuşmak istemiyorum."





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