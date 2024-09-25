Hüseyin Yücel'den transfer mesajı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, ara transfer döneminde kanat transferi yapmak istediklerini söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Yücel'den transfer mesajı
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25 Eylül 2024 07:57
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Azerbaycan Radyosu'na takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İnşallah sezon sonu ipi göğüsleyen taraf biz olacağız" diyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel bir başlangıç yaptık. Geçen yıl Beşiktaşlılar çok üzüldü, kötü bir sezon geçirdik. Ama şimdi iyi başladık. Eyüpspor maçında zorlansak da ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle güzel bir tablo ortaya çıktı. Buraya gelirken çok ciddi yollardan geçtik. 3 ay gibi çok kısa sürede 42 oyuncuyla yolları ayırdık. Göndermek hem maddi hem manevi açıdan çok zorlayıcı. Bir yandan da takımı kurmaya çalıştık."

KANAT TRANSFERİ

"Biz özellikle bu sene çok fazla oyuncuyu transfer etmek yerine, sağlam oyuncuları almaya çalıştık. Kadroda çok fazla şişkinlik vardı. Ciddi scouting araştırmasıyla beraber, yerinde olsun ama fazla olmasın şeklinde anlayış benimsedik. Ocak ayındaki ara transferde özellikle kanat bölgelerindeki eksiğimizi tamamlamak istiyoruz. Çok iyi ve karakterli oyuncular aldık. Hepsi pozitif enerjilerini sahaya yansıtıyorlar. Saha dışında da takım arkadaşları arasında aynı enerji var. Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını attık, birlik ve beraberlik geldi."

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