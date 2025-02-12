Hüseyin Eroğlu: "İkincilik için biz de adayız"

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk oldu Erzurumspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Eroğlu: 'İkincilik için biz de adayız'
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12 Şubat 2025 19:00
Son güncelleme 12 Şubat 2025 19:02
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk oldu Erzurumspor'u  2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iki takım için de önemli bir maç oynadıkları ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelirken hem iyi bir takımla hem de kötü bir zeminde oynayacağımızı biliyorduk. Rakibin özellikle duran toplardaki istatistikleri çok yüksekti. Formasyon anlamında, savunma anlamında çalıştık. Maça iyi başladık ve bu bizim için artıydı. Uzun top oynamayı tercih ettik çünkü zemin elverişli değil. 30. dakikadan sonra Erzurumspor duran toplarla kalemize geldi ki buradan da golü yedik. 2. golü bulduktan sonra oyun artık bizim lehimize avantaj sağladı. Kazandığımız için mutluyum. Zirve yarışında çok önemli bir galibiyet. Kocaelispor belki biraz daha puan anlamında önde ama ikincilik için biz de adayız. Zor bir deplasmandan önemli bir 3 puanla dönüyoruz. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."


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