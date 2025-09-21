20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-0
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-1

Hüseyin Eroğlu: "Bu maç bizim özelimizde çok önemliydi"

Eyüpsor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

calendar 21 Eylül 2025 00:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hüseyin Eroğlu: 'Bu maç bizim özelimizde çok önemliydi'
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasından ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Eroğlu, Eryaman Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle desteklerinden dolayı taraftara teşekkür etti.

İlk 5 haftada puan alabilecekleri ve kazanabilecekleri maçları anlık bireysel hatalardan dolayı kaybettiklerini belirten Eroğlu, "Bu maç bizim özelimizde çok önemliydi, 3 puandan fazlasıydı." dedi.


Oyuncularını buna göre hazırladığını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Rakibimiz, bugün formasyon anlamında değişikliğe gitti. Tabii ki bütün formasyona oyuncularımızı, antrenmanda alıştırıyoruz. Maçın ilk yarısında aslında dengeli bir oyun vardı. Golü bulduk. Sadece yaptığımız basit pas hatalarından dolayı rakibin geçişine maruz kaldık. Kalecileriyle oyun kurmayı yapan bir takım, bunun üzerine biraz yoğunlaştık. Golü attıktan sonra skoru korumak adına ilk yarı bitimi biraz oyundan düştük. Takımların tabii ki öz güveni, konsantrasyonu, motivasyonu skorla çok doğru orantılı. Bizim böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu nedenle ikinci yarı savunmada biraz daha fazla kaldık. Bugün kazandık, çok mutluyum. Futbolda kazandıktan sonra oyunun güzelleşeceğini düşünüyorum. Çünkü öz güven, motivasyon arttıktan sonra oyunun daha da gelişeceğini düşünüyorum."

Takımda fiziksel anlamda henüz istenilen seviyede olmayan oyuncuların bulunduğunu dile getiren Eroğlu, "Buna rağmen maçı galip bitirerek çok önemli üç puan aldık. Haftalar devam ediyor, sadece 3 puan kazandık. Bugün dinlendikten sonra tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Hafta başından beri sevgili başkanımız Osman Sungur ve yönetim kurulu bize moral, destek anlamında çok yardımcı oldular. Galibiyeti bir anlamda da onları armağan etmek istiyorum." diye konuştu.

Eroğlu, Nalepa'nın ayrılık süreciyle ilgili soruya, "Nalepa, geçen sene ben geldikten sonra önemli bir performans ortaya koydu. Şampiyonlukta da katkı sağlayan oyuncularımızdan biri. Transferlerin gecikmesi, planlamada bazen bu tip hareketlere neden oluyor. Yabancı sınırı var, yabancı oyuncu kadrona katman gerekiyor. Oyuncu tarafından bakıldığında, 'Keşke sezon başı söylenseydi.' diyor. Görüşmemizde daha 2-3 oyuncu almayı planladığımızı, bu durumda listeden çıkarmak durumunda kalacağımızı kendisine söyledim." yanıtını verdi.

