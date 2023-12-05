Hurşut Meriç: 'İrfan Can'la gurur duyuyorum'

Hurşut Meriç feat. İrfan Can Kahveci



İrfan Can Kahveci: "Çalımın sırrı, Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti." pic.twitter.com/HVUdR1nk5c



— Sporxtv (@sporxtv) December 5, 2023