Hummels: "Kariyerimin en büyük hatası"

Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynadığı maçın 11. dakikasında kırmızı kart gören Mats Hummels, "Kariyerimin en büyük hatasını yaptım." diye konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hummels: 'Kariyerimin en büyük hatası'
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19 Mart 2025 17:46
Son güncelleme 19 Mart 2025 17:49
Roma forması giyen Mats Hummels, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu.

Alman savunma oyuncusu, "Korkarım bu kırmızı kart hayatımın en büyük hatası olabilir. Soyunma odasında olmak ve tüm maç boyunca turu geçeceğinizi ummak gerçekten korkunçtu. Takım arkadaşlarınızın her birinin sırf sizin yüzünüden daha fazla koşmak zorunda olduğunu biliyorsunuz. Sonraki günler de gerçekten korkunçtu. Ancak bir takımın böyle bir şeye bu kadar iyi tepki verdiğine az şahit olmuşumdur." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart gördüğü pozisyonun sarı kart da olabileceğini söyleyen Hummels, "Bence bu bir kırmızı kart değildi çünü bizim yarı sahamızın birkaç metre içerisinde oldu. Direkt kırmızı kart görmeme çok şaşırdım. Eğer hakem sarı verseydi, VAR'ın kırmızı kart için hakemi uyaracağını sanmıyorum." sözlerini sarf etti.

Mats Hummels'in Athletic Bilbao maçında kırmızı kart görmesinin ardından İspanyol ekibi, sahasındaki rövanş maçında Roma'yı 3-1 mağlup etmişti. İlk maçta Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup eden Roma, toplamda 4-3'lük skorla Avrupa Ligi'ne veda etmişti.



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