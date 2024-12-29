Hull City son anlarda kazandı

İngiltere Championship'in 24. haftasında Hull City, Blackburn Rovers'ı 1-0'lık skorla mağlup etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Hull City son anlarda kazandı
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29 Aralık 2024 20:00
İngiltere Championship'in 24. haftasında Blackburn Rovers ile Hull City karşı karşıya geldi. Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0'lık skorla kazandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Ryan Longman kaydetti.

Lige kötü başlayan ve son sıraya kadar inen Hull City, son 3 maçında 2. galibiyetini alarak puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla küme düşme hattından yukarı tırmandı.

Son 3 maçta 2. kez yenilen Blackburn ise 38 puanda kaldı.

Hull, gelecek hafta Middlesbrough'u ağırlayacak. Blackburn ise Leeds deplasmanına gidecek.

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