Hull City son anlarda kazandı

İngiltere Championship'in 24. haftasında Blackburn Rovers ile Hull City karşı karşıya geldi. Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0'lık skorla kazandı.
Hull City'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Ryan Longman kaydetti.
Lige kötü başlayan ve son sıraya kadar inen Hull City, son 3 maçında 2. galibiyetini alarak puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla küme düşme hattından yukarı tırmandı.
Son 3 maçta 2. kez yenilen Blackburn ise 38 puanda kaldı.
Hull, gelecek hafta Middlesbrough'u ağırlayacak. Blackburn ise Leeds deplasmanına gidecek.
Hull City'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Ryan Longman kaydetti.
Lige kötü başlayan ve son sıraya kadar inen Hull City, son 3 maçında 2. galibiyetini alarak puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla küme düşme hattından yukarı tırmandı.
Son 3 maçta 2. kez yenilen Blackburn ise 38 puanda kaldı.
Hull, gelecek hafta Middlesbrough'u ağırlayacak. Blackburn ise Leeds deplasmanına gidecek.