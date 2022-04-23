İngiltere Championship'te Hull City, kendi sahasında Reading'i konuk etti. KCOM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hull City, 3-0'lık skorla kazandı.



Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 40. ve 90. dakikada Keane Lewis Potter ile 53. Alfie Jones kaydetti.



Bu sonucun ardından Hull City, ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Reading ise 41 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Bristol City ile karşılaşacak. Reading, West Brom'u ağırlayacak.





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