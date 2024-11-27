Hull City'nin hasreti 9 maça çıktı!

İngiltere Champhionship 17. hafta maçında Hull City, evinde Sheffield Wednesday'a 2-0 mağlup oldu. Hull City'nin ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City'nin hasreti 9 maça çıktı!
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27 Kasım 2024 01:20
İngiltere Champhionship 17. hafta maçında Hull City, Sheffield Wednesday'ı konuk etti.

The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Sheffield Wednesday'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Josh Windass ve 81. dakikada Michael Smith kaydetti.

HULL CITY'NİN HASRETİ 9 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

ABDÜLKADİR 46'DA GİRDİ

Hull City'de forma giyen milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Sheffield Wednesday 22 puana ulaştı. Hull City ise 15 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Hull City, deplasmanda Middlesbrough ile karşılaşacak. Sheffield Wednesday ise Derby County'ye konuk olacak.

 

 

 

 

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