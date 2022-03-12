Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, İngiltere Championship'te Birmingham ile deplasmanda karşılaştı.



Ligin 37. dakikasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.



Bu sonucun ardından Birmingham 41, Hull City ise 38 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Coventry ile deplasmanda karşılaşacak. Birmingham ise bu kez Middlesbrough'u ağırlayacak.





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