Hull City'den kritik galibiyet!

İngiltere Championship'in 34. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Sunderland ile karşılaştı.



Işık Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Hull City'ye galibiyeti getiren golü 18. dakikada Anthony Patterson kendi kalesine attı.



Lig 4'üncüsü Sunderland'i mağlup eden Hull City, 3 maçın ardından galibiyet aldı ve 33 puana ulaşarak küme düşme hattından çıktı.



8 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta son bulan Sunderland ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 62 puanda kaldı.



Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Lincoln Henrique, yedek kulübesinde başladığı maça 41. dakikada dahil oldu. Joao Pedro ise yedek başladığı mücadeleye 68. dakikada dahil oldu.



Ligde bir sonraki hafta Hull City, Cardiff'e konuk olacak. Sunderland ise deplasmanda Sheffield Wednesday ile karşlılaşacak.



