Hull City'de Tim Walter ile yollar ayrıldı

Hull City, teknik direktör Tim Walter ile yollarını ayırdığını açıkladı.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hull City'de Tim Walter ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2024 20:07
Son güncelleme 27 Kasım 2024 21:05
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör Tim Walter ile yollarını ayırdığını açıkladı.
 İngiltere Championship'te çıktığı son 9 maçın 6'sını kaybeden ve 3'ünde berabere kalan Hull City, 15 puanla küme düşme hattına gerilemişti.

Acun Ilıcalı'nın kulübü, teknik direktör Tim Walter ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Tim Walter ve ekibiyle yolların ayrıldığı ve A takım antrenörü Andy Dawson'ın geçici olarak takımı çalıştıracağı ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery