Ünlü yapımcı ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de taşlar yerinden oynuyor. Championship'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 4 haftada rakiplerine mağlup olmayan Hull City son haftalarda çöküşe geçti. Shota Arveladze ile yollar ayrılırken yeni menajer arayışı sürüyor. 2-0 biten Luton Town maçının ardından Ozan Tufan'a da eleştiriler gelmeye başladı.



OZAN'IN PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ



Fenerbahçe'den sonra kariyerine Hull City'de devam den Ozan Tufan'ın gösterdiği performans taraftarlarını memnun etmedi. 90 dakika forma giyen Tufan'ın oyunu sonrası İngiliz basını tecrübeli futbolcuya en düşük not olan 4.3 puanı verdi.



YÜZDE 90'I HAYIR DEDİ



Öte yandan Hull City taraftarları katıldığı ankette Ozan Tufan'ın performansını oyladı. Ankete katılım gösterenlerin yüzde 90'ı Ozan Tufan'ın performansını beğenmedi. Ayrıca sosyal medyada Ozan Tufan'a tepki gösterenler de oldu.



OZAN'IN HULL'A MALİYETİ



Bilindiği üzere Hull City, Ozan Tufan için 3 milyon euro ödemişti. Tufan, Bristol City ve Burnley müsabakalarında attığı gollerle taraftarların desteğini alsa da sakatlık sonrası tam anlamıyla toparlanamadı.



OZAN'IN FENERBAHÇE MESAJI



Ozan Tufan, Hull City'e transfer olmasının ardından Fenerbahçe'ye değil kişilere kırgın olduğunu ifade ederek, "Ben Fenerbahçe taraftarı sayesinde Ozan Tufan oldum. Onlar bana kırgın olabilir ama ben değilim. Benim kırgınlığım başkana ve kişilere. Bir veda telefonu edebilirlerdi" demişti.



HULL CITY'DE TANIDIK SİMALAR



Ozan Tufan Fenerbahçe'de 182 maçta 21 gol 24 asist üretmişti. Futbolcu Hull City'de ise 10 maçta 2 gol attı. 27 yaşındaki Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nda 65 maçta 9 gol kaydetti. Bilindiği üzere Hull City'de Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Ozan Tufan, Jean Michael Seri, Adama Traore, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh ve Dimitris Pelkas gibi isimler yer alıyor.





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