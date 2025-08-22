22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Hull City, Beşiktaş'tan Hadziahmetovic için harekete geçti

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Beşiktaş'ta forma giyen Amir Hadziahmetovic'i kadrolarına katmak istediklerini açıkladı: "O, bu takımı kesinlikle geliştirebilir. Transferi tamamlamaya çalışacağız."

calendar 22 Ağustos 2025 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 10:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hull City, Beşiktaş'tan Hadziahmetovic için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Teknik direktör Sergej Jakirovic, oyuncuya olan ilgilerini doğrularken, transferin gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirtti.

Başarılı teknik adam, Hadziahmetovic'in tecrübesine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Evet, elbette Hadziahmetovic gibi bir profile ihtiyacımız var. O, bu takımı kesinlikle geliştirebilir, altı numara veya sekiz numara olarak. Büyük bir deneyime sahip. Neredeyse 10 yıldır Türkiye'de. Bu da onun kalitesini gösteriyor. Beşiktaş bazı oyuncular transfer etti ve o da oynayabileceği bir kulüp arıyor. Bu transferi tamamlamaya çalışacağız."

Beşiktaş'ta son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Hadziahmetovic'in ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken, taraflar arasında görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Bosnalı oyuncu, Türkiye kariyerinde Konyaspor formasıyla istikrarlı bir grafik çizmiş ve 199 resmi maça çıkmıştı.

Hull City'nin bu transferi kısa sürede netleştirmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.