Hull City, 90+4'te üç puanı aldı!

İngiltere Championship'in 2. hafta maçında Hull City, sahasında Oxford United'ı ağırladı.





The MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hull City 3-2 mağlup etti.





Hull City, 2. dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti. Oxford United 9. dakikada Will Lankshear ile eşitliği yakaladı. 20. dakikada Matty Crooks ile bir kez daha üstünlüğü sağlayan Hull, bu kez 26. dakikada Cameron Brannagan'ın golüne engel olamadı ve devre 2-2 sona erdi.

Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Olivier McBurnie, 90+4. dakikada attığı golle Hull City'ye galibiyeti getirdi.



Hull City'de Trabzonspor'dan transfer edilen John Lundstram, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Bordo-mavili ekipten kadroya katılan Enis Destan ise karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.



Öte yandan Hull City'nin Rizespor'dan yeni transferi Babajide Akintola, 67. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City 4 puana yükselirken, Oxford United, 0 puanda kaldı.







Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Blackburn'u konuk edecek. Oxford United ise Birmingham deplasmanına çıkacak.



