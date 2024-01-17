Hull City 90+3'te FA Cup'a veda etti!

FA Cup 3. tur tekrar maçında Birmingham ile Hull City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Birmingham 2-1 kazandı.



Birmingham'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Jay Stansfield ve 90+3 Koji Miyoshi kaydetti. Hull City'nin tek golü 12. dakikada Eyenga Lokilo'dan geldi.



Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan, karşılaşmaya 79. dakikada dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Birmingham bir üst tura çıktı. Hull City, FA Cup'a veda etti.



