Hulk için Beşiktaş itirafı

Brezilyalı yıldız Hulk, 2020-21 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Sonrasında Everton'dan Cenk Tosun'u kiralayan siyah beyazlılarda Hulk transferinin neden yattığı belli oldu.



Yıldız oyuncunun o dönem Türkiye temsilciliğini yapan menajer Oğuzhan Arslan, Hulk'un Beşiktaş'a neden gelmediğini açıkladı.



Bonservisi elinde olduğu için Hulk'un taliplerinin o dönem çok olduğunu vurgulayan Arslan, "Beşiktaş ve Sergen Yalçın, Hulk'u çok istiyordu fakat talipleri çoktu. Özellikle ülkesi Brezilya'dan da bazı kulüpler ilgilendi. Bu da Hulk'un aklını çeldi" dedi.



MINEIRO'YA SÖZ VERDİM



Siyah beyazlı yöneticilerin daha sonra yeniden Brezilyalı futbolcu için temasa geçtiğini aktaran Oğuzhan Arslan, "Beşiktaş tekrar devreye girdi ama Hulk 'Atletico Mineiro'ya söz verdim, artık olmaz.' dedi ve transfer gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.



2021'in şubat ayında Çin ekibi Shanghai Port'tan ayrılıp Atletico Mineiro'ya transfer olan Hulk, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla dikkati çekiyor. Brezilyalı futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 120 maçta 101 gollük katkı verdi. 36 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 72 gol atıp 29 asist yaptı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ