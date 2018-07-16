Howard: "Ben anlattıkları gibi bir adam değilim"

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Washington Wizards ile anlaşmış olan Dwight Howard, repütasyonunun aksine "Soyunma odasında problemli bir kişilik" olmadığını söyledi.32 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı yarım saatlik canlı yayında şu açıklamaları yaptı:Howard, 16.6 sayı, 12.5 ribaund ve 1.6 blok ile önceki sezonu tamamlamıştı.