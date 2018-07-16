Howard: "Ben anlattıkları gibi bir adam değilim"

Washington Wizards ile anlaşmış olan Dwight Howard, repütasyonunun aksine "Soyunma odasında problemli bir kişilik" olmadığını söyledi.
32 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı yarım saatlik canlı yayında şu açıklamaları yaptı: "Enerjim her zaman iyidir. Bunu her zaman söyleyebilirim. Ben kötü bir insan değilim. Soyunma odasında hiçbir zaman kötü bir insan olmadım. Tüm bunlar bir takımdan neden takaslandığıma veya neden takımdan ayrıldığıma sebep göstermek için uydurulan şeyler. Ama beni tanıyan ve etrafımda olan, saha içindeki ve dışındaki herkes hiç pislik ve kaba bir adam olmadığımı bilir. Asla bir takımı dağıtmaya ve yok etmeye çalışmam, ama benim için söyleyecek bir şeyleri olmadığından hakkımda söylenen hep buydu. Bir zamanlar harika bir takım arkadaşı olduğumu ve sahada fazla güldüğümü söylemişlerdi. Lakin ben sahada gülerek finallere kadar gitmiştim."
Howard, 16.6 sayı, 12.5 ribaund ve 1.6 blok ile önceki sezonu tamamlamıştı.