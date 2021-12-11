Houssam Ghacha: 'Galibiyeti hak ettik'

Antalyaspor'un Cezayirli orta sahası Houssam Ghacha, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Ghachai, "Hak edilmiş bir zafer oldu. İyi oynadıysam bunu Nuri hocamıza borçluyum. Hocamın güvenini boşa çıkarmadım umarım galibiyete de katkım olmuştur. Bu şekilde ilerlemek istiyoruz." dedi.
Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Ghachai, "Hak edilmiş bir zafer oldu. İyi oynadıysam bunu Nuri hocamıza borçluyum. Hocamın güvenini boşa çıkarmadım umarım galibiyete de katkım olmuştur. Bu şekilde ilerlemek istiyoruz." dedi.