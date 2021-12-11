Houssam Ghacha: "Galibiyeti hak ettik"

Antalyasporlu Houssam Ghacha, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından performansını Nuri Şahin'e borçlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Houssam Ghacha: 'Galibiyeti hak ettik'
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11 Aralık 2021 21:38
Houssam Eddine Ghacha
Houssam Eddine Ghacha
Antalyaspor
Antalyaspor'un Cezayirli orta sahası Houssam Ghacha, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Ghachai, "Hak edilmiş bir zafer oldu. İyi oynadıysam bunu Nuri hocamıza borçluyum. Hocamın güvenini boşa çıkarmadım umarım galibiyete de katkım olmuştur. Bu şekilde ilerlemek istiyoruz." dedi. 


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