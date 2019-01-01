Horford: "Boston ile şampiyonluk için yetersizdik"

Philadelphia 76ers'ın yeni uzunu Al Horford, neden Boston Celtics'ten ayrıldığını ve Sixers ile anlaştığını anlattı.



Horford, bu yaz Sixers'la dört yıllığı 109 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış ve Celtics ile üç yıllık dönemini sona erdirmişti.



Celtics geçen sezon takım olarak işlevsiz olduğundan ötürü başarısız olmuştu. Boston'daki liderlerden biri olan Horford, Celtics'in geri dönüp şampiyonluk için yarışmak istemesi durumunda, büyük değişikliklerin yapılması gerektiğini bildiğini açıkladı.



Boston'da Kyrie Irving ve Terry Rozier'in ayrılmasıyla değişiklikler yapılırken, Horford, Sixers ile oynamanın kendisine bir şampiyonluk kazanması açısından en iyi fırsatı verdiğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca Philly'nin, aradığı bir sözleşmeyi ödemeye istekli olması durumu da yardımcı olmuştu.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN YETERSİZ KALDIK"



Horford, şu açıklamaları yaptı:



"Bir şeyler bulmaya çalışan bir ekiple başlayıp belli rakamlar konusunda hemfikir olamadığımızda, o zaman serbest oyuncu dönemime girmem gerektiğine karar verdim. Sadece belli bir miktar parayı talep ettiğim için değil, aynı zamanda hemen kazanmak için gerçekten iyi bir fırsatım olacağı bir konumda olmak istiyorum. Şimdi bakış açım bu şekilde. Böyle hissediyorum."



"Benim için neyin anlamlı olduğunu ve başarmak istediğim şeyleri düşünmem gerekiyordu. Orada üç yıl geçirmiş olmam gerçekten güzeldi, ama biz şampiyonluk afişini yükseltme hedefi için yetersiz kaldık. Öncelikli bir karar vermek zorunda kaldım ve bu benim için bir şampiyonluk için yarışmak ve aynı zamanda finansal olarak en üst düzeye çıkarmak için bir fırsat oldu."



Horford, önceki sezon 13.6 sayı, 6.7 ribaund ve 4.2 asist ile oynamıştı.



