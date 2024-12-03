Hollandalı teknik adamların Türkiye'de yüzü gülmüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın büyük umutlarla göreve getirdiği ve altyapılar düşünülerek uzun vadeli sözleşmeler imzaladığı Hollandalı teknik direktörler, Türkiye'de istenilen başarılara ulaşamadı.



Futbolcuların Ajax, PSV ve Feyenoord'un altyapısından yetişip A takıma yükseldiği ve yüksek bonservis bedelleri karşılığında Avrupa'nın önemli takımlarına transfer olduğu Hollanda'da teknik direktörler de bu sistemin başarılarından faydalanarak Avrupa'nın diğer ülkelerinde başarı kovalasa da özellikle Türkiye'deki deneyimleri istedikleri gibi sonuçlanmıyor.



Süper Lig ekiplerinde 1989'dan bu yana görev alan Hollandalı teknik adamlar Cor van der Hart, Guus Hiddink, Leo Beenhakker, Frank Rijkaard, Jan Olde Riekerink, Dick Advocaat, Phillip Cocu, Patrick Kluivert ve Giovanni van Bronckhorst beklentileri karşılayamadı.



- İlk Hollandalı Cor van der Hart



Cor van der Hart, Türkiye'de görev yapan ilk Hollandalı teknik adam olarak 1989-1990 sezonunda Sarıyer'i çalıştırdı.



İstanbul temsilcisinin Süper Lig'in ilk yarısında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi yaşaması üzerine Van der Hart ile yollar ayrıldı.



Sarıyer'den sonra takım çalıştırmayan Van der Hart, 2006 Aralık'ta 78 yaşında hayatını kaybetti.



- En uzun süre görevde kalan Rijkaard



Galatasaray'ın 2009-2010 sezonu başında büyük umutlarla göreve getirdiği Frank Rijkaard, Türkiye'de en uzun süre çalışan Hollandalı teknik direktör oldu.



Sarı-kırmızılı takım, Rijkaard ile anlaştıktan sonra Elano Blumer ve Abdul Kader Keita gibi oyuncuları kadrosuna katmasına rağmen ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kaldı.



Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde 2009-2010 sezonunda ligi 3. sırada bitiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32'de, Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.



Galatasaray, 2010-2011'e ise istediği başlangıcı yapamadı. Avrupa Ligi'nden play-off turunda elenen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 8 haftasında yaşanan 4 yenilginin ardından Frank Rijkaard ile yollarını ayırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, Rijkaard yönetiminde çıktığı 67 maçta 37 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Hollandalı teknik adam, Galatasaray'ın ardından sadece Suudi Arabistan Milli Takımı'nda (2011-2013) görev yaptı.



- Riekerink, 2 kupaya rağmen koltuğunu koruyamadı



Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, 2016-2017 yıllarında görev yaptığı Galatasaray'da 2 kez kupa sevinci yaşadı.



Riekerink, 2016 Şubat'ta Galatasaray'da altyapı sorumlusu olarak göreve başladı. Hollandalı çalıştırıcı, 2015-2016'da Mustafa Denizli ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımın başına geçerken, Galatasaray sezon sonunda Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.



2016-2017 sezonuna da Turkcell Süper Kupa zaferiyle başlayan Galatasaray, ligde 20. haftanın ardından Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdı.



Sarı-kırmızılılar, Riekerink yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 41 müsabakada 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergiledi.



- Van Bronckhorst, 178 gün görevde kalabildi



Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında göreve getirdiği Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 178 gün görevde kalabildi.



Sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa zaferiyle başlayan siyah-beyazlılar, son haftalarda sergilenen kötü performansın ardından Van Bronckhorst ile yollarını ayırdı.



Beşiktaş, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçın 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 6'sından yenilgiyle ayrıldı.



- Fenerbahçe'nin Cocu tercihi başarı getirmedi



Sarı-lacivertli ekip, 2018 Haziran'da Ali Koç'un kulüp başkanlığına seçilmesinin ardından göreve getirdiği Phillip Cocu yönetiminde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.



2018-2019 başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, ligde sergilediği performansla da taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de Cocu ile çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi sonucunda sadece 9 puan toplayabildi ve 10. hafta sonunda 15. sırada yer aldı.



Fenerbahçe, beklentilerin oldukça uzağında kalınması nedeniyle 10. haftadaki MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Phillip Cocu'nun görevine son verdi.



Sarı-lacivertli takım, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.



- Guus Hiddink, Fenerbahçe'yi ve A Milli Takımı çalıştırdı



Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe'de, 2010-2011 yıllarında ise A Milli Takım'da görev aldı.



Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Hiddink, A Milli Takım'la da başarı elde edemedi.



Ay-yıldızlılar, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde başarılı olamadı ve organizasyona katılma hakkı kazanamadı.



A Milli Takım, Hiddink yönetiminde çıktığı 12 resmi maçın 5'ini kazandı, 4'ünü yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.



Fenerbahçe ise Guus Hiddink ile tüm kulvarlarda çıktığı 28 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu.



- Dick Advocaat bir sezon kaldı



Fenerbahçe, 2016-2017 sezonu başında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda edilmesinin ardından Vitor Pereira'nın yerine teknik direktörlüğe Hollandalı Dick Advocaat'ı getirdi.



Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda Süper Lig'i 3. sırada bitirdi. Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nden ise son 32 turunda elendi.



Advocaat, Fenerbahçe'nin başında 55 resmi maça çıkarken, 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.



- Kluivert ve Beenhakker sezonu tamamlayamadı



Adana Demirspor ve İstanbulspor'da da birer Hollandalı teknik direktör görev yaptı.



1995-1996 sezonunda İstanbulspor'da göreve getirilen Leo Beenhakker, ligdeki 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayarak başarısız oldu.



2023-2024'te Adana Demirspor'un başına geçen Patrick Kluivert ise mavi-lacivertli takımla 14'ü lig ve 6'sı Avrupa'da olmak üzere 20 karşılaşmaya çıkabildi. Adana temsilcisi, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.



