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Hollanda Süper Kupası, Feyenoord'un

Hollanda Süper Kupası'nda Feyenoord, normal süresi 0-0 biten maçta PSV'yi penaltı atışlarında mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hollanda Süper Kupası, Feyenoord'un
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04 Ağustos 2018 21:13
Hollanda Süper Kupası'nda PSV Eindhoven ve Feyenoord, Philips Stadion'da karşı karşıya geldiler. Normal süresi 0-0 biten maçta şampiyonu penaltı atışları belirledi ve Feyenoord, penaltılarda PSV'yi 6-5 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin başına geçen Phillip Cocu'nun yerine Mark van Bommel yönetiminde ilk resmi maçına çıkan PSV, van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord karşısında 90 dakika boyunca daha atak gözükse de aradığı gole ulaşamadı.

ÜST ÜSTE 2. KEZ

Penaltılara giden maçta Feyenoord, PSV'yi 5-4 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Feyenoord, bu sonuçla beraber üst üste 2. kez Hollanda Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Feyenoord forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, 82 dakika sahada kaldı.

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