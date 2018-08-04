Hollanda Süper Kupası, Feyenoord'un

'ndave, Philips Stadion'da karşı karşıya geldiler. Normal süresi 0-0 biten maçta şampiyonu penaltı atışları belirledi ve Feyenoord, penaltılarda PSV'yimağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.Fenerbahçe'nin başına geçen Phillip Cocu'nun yerine Mark van Bommel yönetiminde ilk resmi maçına çıkan PSV, van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord karşısında 90 dakika boyunca daha atak gözükse de aradığı gole ulaşamadı.Penaltılara giden maçta Feyenoord, PSV'yi 5-4 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Feyenoord, bu sonuçla beraber üst üste 2. kez Hollanda Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.Feyenoord forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, 82 dakika sahada kaldı.