Boston Celtics guardı Jrue Holiday, Boston'da uzun vadeli kalmaya yönelik arzusunu dile getirdi.



Holiday'in Celtics'teki ilk yarı sezonu, hem güçlü performansı hem de takımının NBA'in en iyi derecesini elinde bulundurmasıyla beklentileri aştı.



Holiday, ekibiyle olumlu ilişkisinin mevcut sezonun ötesine geçmesi için arzusunu MassLive'a şu şekilde dile getirdi:



"Kalmak isterim. Gittikçe daha rahat ettiğimi hissediyorum ve ayrıca takımdakileri, organizasyonu ve bu şehri de çok seviyorum."



Holiday'in sözleşmesinde oyuncu opsiyonu da bulunan bir sezon kaldı ve Nisan ayı başlarında Celtics'le kontratını uzatmaya hak kazanacak.



Yaklaşan karar sürecine rağmen sezon içinde yeni bir kontrat müzakeresi yapmaktan çekinmediğini belirten Holiday, daha önceki kontrat uzatmasının sezon içinde tamamlandığını vurguladı:



"Sanırım herkes aşağı yukarı uzun bir süre burada olmak istediğimin bilincinde. Ne karar verilirse verilsin, takım arkadaşlarımla oynamaya devam edeceğim ve buna odaklandığınızda, bir sonraki adıma dair üzerinizdeki baskıyı bir nebze olsun ortadan kaldırabiliyorsunuz."



Holiday, bu sezon çıktığı 42 maçta 13.1 sayı, 6.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakaladı.



