Hoffenheim, Schalke'yi farklı geçerek turladı

Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Hoffenheim ile Schalke karşı karşıya geldi.



PreZero Arena'da oynanan maçı Hoffenheim kazandı ve tur atlamayı başardı.



Mücadelede Hoffenheim' galibiyeti getiren golleri 5 ve 43. dakikalarda Dabbur ile 16'da Angelino, 51'de Ozan Kabak ve 63'te Kaderabek kaydetti. Schalke'nin 69'da Drexler ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.



Milli futbolcularımızdan Ozan Kabak, maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika forma giydi ve 1 golle başarısını sürledi. Schalke'de ise Kenan Karaman 60. dakikada forma giydi.



Almanya Kupası'nda günün diğer maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:



Stuttg Kickers 0-2 E. Frankfurt

W. Mannheim 07 0-1 Nürnberg

LübeckLübeck 0-3 Mainz 05

RB Leipzig 4-0 Hamburg

Elversberg 0-1 Bochum

Braunschweig 1-2 Wolfsburg

Darmstadt 98 2-1 M'gladbach





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