LECCE'YE TRANSFER OLDU

LECCE İLE İMZALADI

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Beşiktaş'ın transfer döneminde sürpriz bir hamle yapıldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların genç futbolcu Lameck Banda'ya transfer teklifi yaptığını Zambiya Milli Takımı Teknik Direktörü Aljosa Asanovic açıkladı.La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan Aljosa Asanovic, "Anderlecht ve Beşiktaş gibi üst düzey, prestijli takımlardan teklifler aldı. Fakat; Lecce'de çok sayıda maç oynayabilir, taktiksel olarak gelişip fark yaratabilir" dedi.21 yaşındaki Zambiyalı futbolcu, Lecce ile kısa bir süre önce 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Lameck Banda sağ kanat ve sol kanatta forma giyerken güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor. Lecce genç futbolcu için Maccabi Petah Tikva'ya 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödedi.Lameck Banda'nın profesyonel kariyeri Nkwazi'de başladı. Genç oyuncu daha sonra ZESCO United, Arsenal Tula ve Maccabi Netanya'da da forma giydi. Maccabi Petah Tikva'nın geçtiğimiz sezon Arsenal Tula'ya kiraladığı Zambiyalı oyuncu kariyeri boyunca 13 gol ve 5 asist üretti.Zambiyalı hücum oyuncusunun menajeri Nir Karin de geçtiğimiz günlerde, "Beşiktaş'tan resmi teklif aldık ama kabul etmedik. Lameck için Fransa, Rusya, Belçika ve İsviçre'den de teklifler var. Lameck için en iyi hamleyi değerlendiriyoruz. Bir karar verdikten sonra yeni bir açıklama yapacağız" açıklamasını yapmıştı.