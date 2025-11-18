17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

Hırvatistan, Karadağ'ı üç golle geçti!

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son maçında Hırvatistan, deplasmanda Karadağ'ı 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na direkt gitmeye hak kazandı.

calendar 18 Kasım 2025 00:48 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 00:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hırvatistan, Karadağ'ı üç golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son maçında Hırvatistan, Karadağ'a konuk oldu.

Pod Goricom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan, 3-2'lik skorla kazandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada penaltıdan Ivan Perisic, 72. dakikada Kristijan Jakic ve 87. dakikada Nikola Vlasic kaydetti.

Bu sonucun ardından Hırvatistan, 22 puanla grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na direkt gitmeye hak kazandı. Karadağ, ise grubu 9 puanla 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.