Hikmet Karaman: 'İnanılmaz önemli bir 3 puan!'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, güçlü bir rakibe karşı çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.



Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, Başakşehir'in ligde en çok topa sahip olan ve en az pas hatası yapan takımlar arasında birinci sırada yer aldığını belirtti.



Oyunun kontrolünün Kayserispor'da olduğu bir maç oynadıklarını dile getiren Karaman, "Belki top rakip takımdaydı ama biz oyunu kontrol etmesini akıllı bir şekilde de hücuma çıkmasını bildik. Önemli olan 3 puandı. İnanılmaz önemli bir 3 puan aldık. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Rakibe tek pozisyon vererek galibiyete ulaştıklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:



"Biz devre arası iki oyuncu değiştirdik. İki santraforla oynuyoruz. Bunu çoğu takım oynayamaz. Mane'nin direkten dönen topu vardı. Onların direkten dönen topu vardı. Ama genele baktığımızda direkten dönen topun dışında net bir pozisyonları yoktu. Hakemler oyunu oynatmaya yönelik maç yönetti. Oyunu kesmediler onları da tebrik ediyorum. Hafta sonu Kasımpaşa maçına çıkacağız. Önemli bir maç. Oradan alacağımız 3 puanla milli araya gitmemiz önemli. Eksiklerin dönmesiyle tüm takımla çalışıp farklı bir ekip yapısıyla milli takım arasını değerlendirebiliriz. Abdulkadir Parmak'ın da takıma katkı yapacağını gördük. Uzun süredir maç oynamamış, yeni bir takıma geliyor ama ilk maçında iyi bir oyun sergiledi."





İLGİLİ VİDEO