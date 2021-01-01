Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Herro: "Ömrümde, Lowry gibi bir PG ile oynamadım!"

Miami Heat guardı Tyler Herro, yeni takım arkadaşı Kyle Lowry ile birlikte oynamayı çok sevdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Tyler Herro, yeni takım arkadaşı Kyle Lowry ile birlikte oynamayı çok sevdiğini söyledi.

Herro, Lowry'nin etrafta olmasının takım için işleri kolaylaştırdığını açıkladı:

"Kyle ile oynamayı çok seviyorum. Ligdeki ilk iki yılımda, ekipte herkesi kendi yerine yerleştirip organize edebilecek bir point guard yoktu. Önceki takım arkadaşlarıma laf da çakmıyorum. Kyle'ın herkesi kendi yerine koyma şekli ve liderliğine bir övgü bu. Oyunu pek çok insanın anlamadığı şekilde anlıyor. Onun yanında oynamak, açıkçası benim için harika."

Herro, 2021-22 sezonunda şimdiye dek oynadığı üç maçta 23.3 sayı, 7.0 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarına sahip.



En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal