Herro: "Ömrümde, Lowry gibi bir PG ile oynamadım!"

Miami Heat guardı Tyler Herro, yeni takım arkadaşı Kyle Lowry ile birlikte oynamayı çok sevdiğini söyledi.



Herro, Lowry'nin etrafta olmasının takım için işleri kolaylaştırdığını açıkladı:



"Kyle ile oynamayı çok seviyorum. Ligdeki ilk iki yılımda, ekipte herkesi kendi yerine yerleştirip organize edebilecek bir point guard yoktu. Önceki takım arkadaşlarıma laf da çakmıyorum. Kyle'ın herkesi kendi yerine koyma şekli ve liderliğine bir övgü bu. Oyunu pek çok insanın anlamadığı şekilde anlıyor. Onun yanında oynamak, açıkçası benim için harika."



Herro, 2021-22 sezonunda şimdiye dek oynadığı üç maçta 23.3 sayı, 7.0 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarına sahip.





