29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-013'
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Henderson, hamstring sakatlığı ile en az 4-8 hafta yok

Portland Trail Blazers, guard Scoot Henderson'ın sol arka adalesinde (hamstring) yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun en az dört ila sekiz hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sakatlık, geçen hafta yapılan bireysel sezon öncesi antrenmanı sırasında meydana geldi.

Henderson, veteran guard Jrue Holiday'in arkasında yedek oyun kurucu olarak önemli bir rol üstlenmeye devam edecek. 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 66 maçta 12.7 sayı, 5.1 asist, 3 ribaunt ve 1 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.


Skor ortalaması çaylak sezonuna kıyasla hafif bir düşüş yaşasa da, üç sayı yüzdesinde yaklaşık %3'lük bir artış kaydetti. Blazers, Henderson sahadayken 100 pozisyon başına 5.2 sayı daha fazla üretmişti.

Portland, Henderson'ı 2023 NBA Draftı'nda 3. sıradan seçmişti. Georgia doğumlu oyuncu, lise sonrası dönemde üniversite yerine artık faaliyet göstermeyen G League Ignite takımına katılmış ve iki yıllık, 1 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
