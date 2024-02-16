Hem joker hem skorer: Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da joker olmanın yanı sıra kurtarıcılık görevini de üstlendi.
5 POZİSYONDA OYNADI
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 39 maçta 5 farklı pozisyonda mücadele ederek sıra dışı bir görüntü sergiledi.
Genç oyuncu, ihtiyaç duyulan mevkilerde başarıyla ter dökmenin yanında skora yaptığı katkıyla da öne çıktı.
7 MAÇTA SKORA KATKI
Barış Alper Yılmaz tüm kulvarlarda forma giydiği son 9 maçın 7'sinde gol veya asist üreterek yıldızlaştı.
Genç futbolcunun bu serisi 15 Ocak'taki 2-1'lik Mondihome Kayserispor galibiyetinin son dakikalarında takımına kazandırdığı penaltıyla başladı.
Milli oyuncu, 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor galibiyetinde sarı kırmızılıların ilk golünü kaydetti.
5-1'lik Trabzonspor karşılaşmasında bir asiste imza atan Barış, bir hafta sonra İstanbulspor maçını boş geçti.
Genç oyuncu, Gaziantep Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı. Kupadaki Teksüt Bandırmaspor maçı Barış Alper'in bu dönemde skora katkı yapamadığı ikinci ve son müsabaka oldu.
Formda isim, sarı kırmızılıların Rams Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak çıkışını sürdürdü.
ICARDI'YE ASİST YAPTI
Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçta fileleri havalandıran Barış, bu performansını Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Genç oyuncu, Sparta Prag ile oynanan Play-off Turu ilk maçında Icardi'nin attığı galibiyet golünün pasını verdi.
Barış Alper, böylece son 9 maçta 4 gol 3 asistlik üreterek takımının başarısına en çok katkı veren isimlerden biri oldu.
5 POZİSYONDA OYNADI
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 39 maçta 5 farklı pozisyonda mücadele ederek sıra dışı bir görüntü sergiledi.
Genç oyuncu, ihtiyaç duyulan mevkilerde başarıyla ter dökmenin yanında skora yaptığı katkıyla da öne çıktı.
7 MAÇTA SKORA KATKI
Barış Alper Yılmaz tüm kulvarlarda forma giydiği son 9 maçın 7'sinde gol veya asist üreterek yıldızlaştı.
Genç futbolcunun bu serisi 15 Ocak'taki 2-1'lik Mondihome Kayserispor galibiyetinin son dakikalarında takımına kazandırdığı penaltıyla başladı.
Milli oyuncu, 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor galibiyetinde sarı kırmızılıların ilk golünü kaydetti.
5-1'lik Trabzonspor karşılaşmasında bir asiste imza atan Barış, bir hafta sonra İstanbulspor maçını boş geçti.
Genç oyuncu, Gaziantep Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı. Kupadaki Teksüt Bandırmaspor maçı Barış Alper'in bu dönemde skora katkı yapamadığı ikinci ve son müsabaka oldu.
Formda isim, sarı kırmızılıların Rams Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak çıkışını sürdürdü.
ICARDI'YE ASİST YAPTI
Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçta fileleri havalandıran Barış, bu performansını Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Genç oyuncu, Sparta Prag ile oynanan Play-off Turu ilk maçında Icardi'nin attığı galibiyet golünün pasını verdi.
Barış Alper, böylece son 9 maçta 4 gol 3 asistlik üreterek takımının başarısına en çok katkı veren isimlerden biri oldu.