Hekimoğlu, zorlu Arkas deplasmanından galip ayrıldı

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Arkas Spor'a konuk olan Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ rakibini 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hekimoğlu, zorlu Arkas deplasmanından galip ayrıldı
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22 Ocak 2023 21:36
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Lagumdzija, Burutay Subaşı, McDonnell, Mustafa Cengiz (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enes Ali Ay, Oğuzhan Tarakçı)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Enaboifo, Sercan Abanoz, Kadir Bircan, Gunter, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Uğur Kılınç, Gökhan Çatal)

Setler: 28-26, 25-21, 27-29, 26-28, 13-15

Süre: 146 dakika (33, 29, 34, 32, 18)

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