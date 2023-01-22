Hekimoğlu, zorlu Arkas deplasmanından galip ayrıldı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Lagumdzija, Burutay Subaşı, McDonnell, Mustafa Cengiz (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enes Ali Ay, Oğuzhan Tarakçı)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Enaboifo, Sercan Abanoz, Kadir Bircan, Gunter, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Uğur Kılınç, Gökhan Çatal)
Setler: 28-26, 25-21, 27-29, 26-28, 13-15
Süre: 146 dakika (33, 29, 34, 32, 18)
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Lagumdzija, Burutay Subaşı, McDonnell, Mustafa Cengiz (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enes Ali Ay, Oğuzhan Tarakçı)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Enaboifo, Sercan Abanoz, Kadir Bircan, Gunter, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Uğur Kılınç, Gökhan Çatal)
Setler: 28-26, 25-21, 27-29, 26-28, 13-15
Süre: 146 dakika (33, 29, 34, 32, 18)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ