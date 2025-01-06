Miami Heat'in, yıldız oyuncusu Jimmy Butler için yapılan takas görüşmelerinde gelen teklifleri "beğenmediği" iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Heat'in Butler için henüz cazip bir takas teklifi almadığını öne sürdü:



"Kesinlikle çok sayıda telefon aldılar. Buradaki sorun, tekliflerin çoğunun Heat için cazip olmaması. Ve bu da onları şaşırtmıyor çünkü bir ay önce Jimmy Butler için bazı telefonlar gelmişti ve tekliflerin hiçbirini gerçekten beğenmedikleri için onu takas etmeyeceklerini söylemişlerdi. Şu anda birçok takımın Jimmy Butler'ı ne kadar düşük bir fiyata satın alabileceklerini test ettiğini görüyorsunuz."



Windhorst, Phoenix Suns'ın bu takımlar arasında istisna olduğunu ve Butler için takas peşinde koşmaya devam ettiğini belirtti. Heat'in Bradley Beal'ın sözleşmesini üstlenmek istememesinden ötürü, olası bir takasın üç veya dört takımı içermek zorunda kalacağı düşünülüyor.



Windhorst son olarak, Butler'ın eninde sonunda takaslanacağını düşündüğünü sözlerine ekledi:



"Çok fazla tartışma ve karmaşık manevra olacak. Bence Butler eninde sonunda takaslanaır ama Heat şu anda gelen teklifleri hiç beğenmiyor."



Butler bu sezon 22 maçta ortalama 17,6 sayı, 5,5 ribaund ve 4,7 asist kaydetti.



