NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.



HEAT 1-1 CELTICS



Miami Heat, TD Garden'da Boston Celtics'e karşı oynadığı Doğu Konferansı playoff ilk turu 2. maçında 111-101 galip gelerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.



Toplamda 23 üçlük isabetiyle 2021 playofflarında Milwaukee Bucks'a karşı 20 üçlük atarak kırdığı playoff rekorunu geliştiren Heat ekibinde, Tyler Herro 24 sayı, 5 ribaund ve 14 asistle takıma liderlik ederken, Bam Adebayo 21 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle, Caleb Martin ise 21 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı.



Celtics cephesinde Jaylen Brown 33 sayı ve 8 ribaundla mücadele etti. Jayson Tatum 28 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynarken, Derrick White ise 13 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı.



THUNDER 2-0 PELICANS



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği New Orleans Pelicans'a karşı oynadığı Batı Konferansı playoff ilk turu 2. maçında 124-92 galibiyete ulaşarak seride 2-0 öne geçti.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla galibiyetin öne çıkan ismi oldu. Chet Homlgren 26 sayı, 7 ribaund ve 2 blokla oynadı. Jalen Williams 21 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle, Josh Giddey ise 13 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



Pelicans'ta Jonas Valanciunas 19 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Brandon Ingram 18 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Herb Jones 18 sayıyla, CJ McCollum 15 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla katkı verdi.





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