Haziran'da Galatasaray'a imza atacak

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aytaç Kara'nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Crystal Palace formasını giyen Patrick Van Aanholt ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.



4.5 MİLYON EURO ALACAK



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Van Aanholt için bonservis ödenmeyecek.



3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yaklaşık 4.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.



21 MAÇTA 1 ASİST



Kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yollarını ayıracak olan Cimbom böylece sol bek sorununu sezon bitmeden çözmüş oldu.



Bu sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan Van Aanholt gol atamazken, takımına 1 asistlik katkı verdi.



