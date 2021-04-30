Haziran'da Galatasaray'a imza atacak

Cimbom'da sezon sonu yolların ayrılacağı isimlerin başında Marcelo Saracchi geliyor. Galatasaray yıldız futbolcunun yerine transfer edeceği isim ile transferde mutlu sona çok yakın. İşte transferde son gelişmeler ve sözleşme detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Haziran'da Galatasaray'a imza atacak
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30 Nisan 2021 08:26
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aytaç Kara'nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Crystal Palace formasını giyen Patrick Van Aanholt ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.

4.5 MİLYON EURO ALACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Van Aanholt için bonservis ödenmeyecek.

3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yaklaşık 4.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.

21 MAÇTA 1 ASİST

Kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yollarını ayıracak olan Cimbom böylece sol bek sorununu sezon bitmeden çözmüş oldu.

Bu sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan Van Aanholt gol atamazken, takımına 1 asistlik katkı verdi.

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