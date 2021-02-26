Hatayspor'da Aaron Boupendza bu hafta yok

Süper Lig'de Hatayspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor'da Aaron Boupendza bu hafta yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2021 15:13
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi.

Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Muhammed Kamara'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için