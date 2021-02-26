Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi.
Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Muhammed Kamara'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi.
Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Muhammed Kamara'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.