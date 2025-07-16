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Hatayspor, Vanspor'u hazırlık maçında mağlup etti!

TFF 1. Ligi'nin iki ekibi olan Hatayspor ve Vanspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Hatayspor, rakibi Vanspor'u Selicam Temel'in golüyle 1-0 mağlup etti.

calendar 16 Temmuz 2025 20:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hatayspor, Vanspor'u hazırlık maçında mağlup etti!
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Hatayspor, sezon başı kamp hazırlıkları kapsamında Vanspor ile Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynadığı maçı 1-0 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 80'inci dakikada Selimcan Temel attı. Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, mücadeleye kalede Emir Dadük, savunmada Kerim, Engincan, Cengiz, Kerim, Kamil Ahmet, orta alanda Hodzic, Abdulkadir, Görkem, kanatlarda Ünal, Okoronkwo, forvette ise Strandberg 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. Mücadelede ikinci yarının 80'inci dakikasında oyuna sonradan giren Selimcan Temel attığı golle Hatayspor'a galibiyeti getirdi.

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