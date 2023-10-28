Hatayspor'un altyapı takımları geri döndü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından akademik liglerden çekilen Hatayspor altyapı takımları yeniden yeşil sahalara döndü.



Depremlerde altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14 ve 15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer'in yaşamını yitirdiği bordo-beyazlı takım, 2023-2024 sezonuna buruk başladı. Oyuncuların büyük çoğunluğunun da şehirden ayrılması nedeniyle akademik lige katılamayan Hatay ekibi, yeniden yapılanmaya gitti.



Yeni sezonda 11, 12, 13, 14 ve 17 yaş gruplarında toplamda 55 sporcuyla yerel liglerde mücadele edecek Hatay ekibi, şampiyonluk hedefiyle Esentepe Futbol Sahası'nda idmanlarını sürdürüyor.



"%80 EKSİĞİMİZ VAR"



Hatayspor Altyapı Yönetim Koordinatörü Mithat Baklacı, AA muhabirine, depremlerin ardından altyapı olarak yeniden yapılanmanın biraz zaman aldığını söyledi.



Altyapıyı yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını anlatan Baklacı, "Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hatayspor altyapısı depremlerin ardından ciddi bir sekteye uğradı. Altyapı futbolcularımız başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Sağ olsun Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, eski altyapı genel koordinatörümüz Aydın Günaydın ve diğer hocalarımız bizlere yardımcı olmaya çalıştılar. Çocuklarımızın bulundukları şehirlerdeki takımlarda oynamaları için lisanslarını verdik. Bu sebeple şu anda altyapımızda yüzde 80 oranında oyuncu eksikliği var." diye konuştu.



Baklacı, şu an altyapıda 55 sporcunun bulunduğunu, şubat ayına kadar tüm yaş kategorilerinde oyuncu gruplarını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.



