Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Konuk ekip Hatayspor, 26. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Antalyaspor, 67. dakikada Adam Buksa'nın attığı golle eşitliği sağladı. Zymer Bytyqi, 90+2. dakikada Antalyaspor'a



Son 3 maçından 4 puan çıkaran Antalyaspor, puanını 45 yaptı. 3 maçtır puan alamayan Hatayspor, 33 puanla 18. sıraya indi.



Antalyaspor, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Matondo'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Leite, topu kornere gönderdi.

24. dakikada Strandberg'in ceza sahasından şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Maksimovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Dele-Bashiru'nun sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşan Rivas'ın şutunda, kaleci Leite topu çeldi. Bir kez daha meşin yuvarlağı önünde bulan Rivas'ın şutunda meşin yuvarlak bu kez Ömer Toprak'tan döndü. Altıpas önünde Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan filelerle buluşturdu: 0-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

49. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Van de Streek'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

67. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Buksa, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 1-1

77. dakikada Strandberg'in ceza sahası önünden şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi.

86. dakikada Safuri'nin ceza alanı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Bytyqi, ceza sahası dışından düzgün ve sert şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1



Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 82 Bahadır Öztürk), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 90 Emre Uzun), Safuri (Dk. 90+4 Ufuk Akyol), Saric (Dk. 46 Erdal Rakip), Larsson (Dk. 82 Bytyqi), Buksa

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 72 Doğukan Sinik), Kilama, Maksimovic, Ghoulam (Dk. 52 Cemali Sertel), Matondo, Rivas, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 72 Görkem Sağlam), Fernandes (Dk. 72 Kerim Alıcı), Strandberg (Dk. 87 Dadashov)

Goller: Dk. 26 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor), Dk. 67 Buksa, Dk. 90+2 Bytyqi (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ghoulam, Dk. 15 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 65 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Van de Streek, Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 87 Veysel Sarı, Dk. 90+4 Emre Uzun (Bitexen Antalyaspor)





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