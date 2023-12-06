Hatayspor kupada Hodzic ile turladı!

Süper Lig ekibi Hatayspor, Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig temsilcisi Düzcespor ile karşılaştı.
Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Hatayspor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22 ve 58. dakikalarda Armin Hodzic kaydetti. Düzcespor'un tek golü 28. dakikada penaltıdan Yakup Zorl'dan geldi.
Bu sonucun ardından Hatayspor adını 5. tura yazdıran taraf oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Hatayspor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22 ve 58. dakikalarda Armin Hodzic kaydetti. Düzcespor'un tek golü 28. dakikada penaltıdan Yakup Zorl'dan geldi.
Bu sonucun ardından Hatayspor adını 5. tura yazdıran taraf oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
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