Hatayspor, Kamerunlu stoper Kilama'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu stoper Guy-Marcelin Kilama'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Chamois Niortais takımında forma giyen Kilama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 24 yaşındaki sporcuya başarı dileğinde bulunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Chamois Niortais takımında forma giyen Kilama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 24 yaşındaki sporcuya başarı dileğinde bulunuldu.