Hatayspor, Göztepe deplasmanında

Hatayspor, Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Göztepe deplasmanında
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21 Eylül 2021 14:47
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.

Göztepe ise 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puan ile ligin 12. sırasında bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.


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