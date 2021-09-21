Hatayspor, Göztepe deplasmanında

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.
Göztepe ise 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puan ile ligin 12. sırasında bulunuyor.
Hatayspor'da sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.
Göztepe ise 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puan ile ligin 12. sırasında bulunuyor.
Hatayspor'da sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.