Hatayspor'dan sol bek takviyesi

Hatayspor, sol bek Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'dan sol bek takviyesi
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28 Ağustos 2023 22:21
Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam'ı renklerine bağladı.

Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı" ifadelerine yer verildi.

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