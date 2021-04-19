Hatayspor, Antalyaspor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA
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Hatayspor, Antalyaspor'u ağırlayacak
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19 Nisan 2021 12:48
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Hatay temsilcisi, oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 50 puanla haftaya 7. sırada giren Hatayspor, Antalyaspor'u yenerek ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da gerçekleştirilen müsabakayı Hatayspor 6-0 kazanmıştı.



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