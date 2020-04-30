Kilosu 25 lira

Antakya ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Sabriye Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin eşsiz lezzeti zahterli köy kahkesi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.Zahterli köy kahkesinin içinde yer alan besinler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve metabolizmayı çalıştırdığını belirten Karaman, "Zahterli köy kahkesinin tok tutucu özelliği var. Hem iftardan sonra çayla beraber hem de sahurda tüketilebiliyor. Özellikle ramazan ayında vatandaşlar çok rağbet gösteriyor. İçindeki zeytinyağı sayesinde de saklama süresi uzun oluyor." dedi.Zahterli köy kahkesini mahalle fırınında pişirip kilosu 15 liradan satışa sunduklarını anlatan Karaman, günde ortalama 15 kilogram ürün sattıklarını söyledi.Zahterli köy kahkesi satın alan vatandaşlardan Talip Köleoğlu ise bunun çok eski bir lezzet olduğunu dile getirerek "Özlediğimiz bir lezzetti. Yediğimizde tokluk hissi veriyor. Bu lezzeti, iftar sonrası ve sahurlarda tüketiyoruz." dedi.Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzeti her yerde bulamadıklarını kaydeden vatandaşlardan Mustafa Burak da zahterli köy kahkesinin doyurucu özelliğinin olduğunu aktardı.