Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor, kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.



Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Öte yandan Hatayspor'da Medhi Boudjemaa uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı



Bu sonucun ardından Hatayspor 48, Adana Demirspor ise 49 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise kendi sahasında Altay'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada sol kanattan Vargas'ın ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde Balotelli'nin sert vuruşunda, kaleci Munir topu son anda kornere gönderdi.



8. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde topu önünde bulan Bjarnason'un vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.



22. dakikada sol kanattan Benzia'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden dışarı gitti.



23. dakikada sağ kanattan topu ceza sahası önüne kadar getiren Akintola'nın pasında, ceza sahası içinde topa vuran Bjarnason'un şutunda, top direğin üstünden auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Akintola'nın sağ kanattan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Bjarnason'nun vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.



51. dakikada Sackey'in pasında ceza alanı içinde topu alan El Kaabi'nin şutunda, top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.



53. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Munir, topu son anda çıkardı. Munir'den dönen topta kale önünde yaşanan karambolde Hatayspor savunması gol çizgisi üzerinde topu uzaklaştırmayı başardı.



86. dakikada Saint Louis'in sağ kanattan taç çizgisi önünde kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.



87. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topa vuran Boudjemaa'nın şutunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.



Karşılaşma 0-0 sona erdi.



Stat: Yeni Hatay



Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, Gökhan Barcın



Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 82 Sadık Baş), Benzia (Dk. 75 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 89 Bertuğ Özgür Yıldırım), Diouf



Adana Demirspor: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Akintola, Svensson, Vargas, Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Rassoul (Dk. 83 Alper Uludağ), Bjarnason (Dk. 63 Erhun Aksel Öztümer), Stambouli, Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)



Kırmızı kart: Dk. 90+5 Boudjemaa



Sarı kartlar: Dk.16 Sackey, Dk. 90+3 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 78 Sinan Kurt (Adana Demirspor)









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